Stephen Bannon og kritikken af den terapeutiske stat

Stephen Bannon er ude. Ude af Det Hvide Hus, hvor han i en periode virkede som rådgiver for Trump, og nu også ude af Breitbart, hvis chef han var indtil for få dage siden. Hvis man mener, at ideer betyder noget i politik, må man begræde Bannons fald, og hvis man mener, at de ideer, Bannon repræsenterede og forsøgte at gøre til politik – spørgsmålet om national suverænitet, herunder standsning af illegal indvandring, afståelse fra aktivistisk interventionisme i udenrigspolitikken samt kritik af frihandel og forsvar for amerikanske arbejdspladser – så må man begræde det endnu mere.

Stephen Bannon er blevet dæmoniseret i den stærkt kritisable dækning af amerikansk politik siden Trumps valgsejr. Men ret beset trækker hans ideologiske tænkning på en længere tradition, som man kan være enig eller uenig i, men som er vigtig at forstå, hvis man gerne vil have et mere sagligt perspektiv på den politik og de strømninger, intellektuelt såvel som folkeligt, der præger verdens endnu mægtigste land. I dette relativt sjældne interview var Bannon selv inde på sit projekt.

Denne intellektuelle tradition er selvfølgelig flersidig, men den angår som et af hovedpunkterne en populistisk kritik af det, man kunne kalde den terapeutiske stat, ”the managerial state” eller ”the administrative state”. Denne type stat, der ikke er et særligt europæisk, men vestligt fænomen, hører ind under det, man ofte henviser til, når man taler om ”the establishment” eller bare ”eliten”. Det kan omfatte flere ting, men denne karakteristik dækker nogle af de vigtigste forhold:

Den terapeutiske stat, eller mere kritisk: formynderstaten, bliver til inden for rammerne af den moderne forvaltede stat, der grundlægges i det tyvende århundrede. Denne stats særkende er, at den er et elitestyre, der på mangfoldige måder griber ind i borgernes liv. Den terapeutiske stats raison d’etre baserer sig på den ideologi, at videnskaben ikke blot skal løse menneskets praktiske problemer, men også dets psykiske problemer.

I denne type stat får altså ikke kun juraen og socialvidenskaben, men også især den psykoanalytiske og reformpædagogiske ekspertise en central betydning. Løsningen på menneskers problemer – altså hvordan det bliver statens opgave at skabe ikke blot et retssamfund, men et velfærdssamfund – bliver en rationel samfundsindretning ved hjælp af utopisk social ingeniørkunst. Det gælder som sagt ikke kun i USA, hvor man kunne hævde, at denne type stat paradoksalt nok ikke er slået så stærkt igennem som i f.eks. Danmark og de skandinaviske lande. I Danmark findes en beslægtet kritik af formynderstaten og victimisering hos bl.a. Søren Krarup, Henning Fonsmark og historikeren Henrik Jensen.

De konservative kritikere af den terapeutiske stat peger på et særligt misforhold, som gør sig gældende i det moderne liberale demokrati. De spørger, om det er liberalt at lade sociale ingeniører rekonstruere menneskets sjæl gennem terapi? Og om det er demokratisk, at politikerne ser sig berettigede til at konstituere et særligt liberalt folk?

For at sige det skarpt, så søger den terapeutiske stat at dekonstruere den folkelige (populistiske) orden. Kort sagt skyldes denne nedbrydning: 1) velfærdsstatens bistandsprogrammer, 2) de ideologiske angreb på den borgerlige kultur, 3) de stadig mere omfattende krav om særbehandling af minoriteter, der fremføres under sloganet ”pluralisme” (et emne, der fylder en del i J.D. Vances omdiskuterede bog Hillbilly Elegy) 4) forsøget på at resocialisere befolkningen i en stærkt ladet demokratisk ideologi (”demokratisme”), der bygger på progressive værdier som fremskridtsvenlighed, åbenhed og fordomsfrihed og 5) tendensen til at sygeliggøre regimets kritikere.

En af de konservative kritikere af ”the managerial elite” er den amerikanske tænker Paul Edward Gottfried, der fremsætter sin kritik i bogen After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State fra 1999. Gottfried er elev af Christopher Lasch, der i bogen Eliternes oprør fra 1993 ikke taler om ”the managerial elite”, men om ”The New Class”, der repræsenterer en liberal kultur. Om den nye klasse skriver Gottfried:

“[The New Class] resists community or any fixed identity, be it ethnic, religious, or gender, that does not offer material or sensual reward. It also scorns any appeal to the collective good that does not benefit individual interest […] What are called New Class attitudes refer to the configuration of ideas linked to the modern administrative state. Two presuppositions for that regime are the mass democratic identification of government with both social planning and material benefits and the prevalence of a pluralist worldview.”

Fra at have været en politisk filosofi, der beskytter individets selvbestemmelse, er liberalismen ifølge Gottfrieds bog blevet en apologi for et totalitært velfærdssystem, eller mere præcist: for social ingeniørkunst, hvormed eksperter i den terapeutiske stat fører kulturkamp imod traditionelle overbevisninger (ekstreme udslag er venstreradikalismen på de amerikanske universiteter). Værdier knyttet til familie, lokalsamfund, kristendom og konservatisme udskammes som ”fordomme”: racisme, misogyni, homofobi, xenofobi og andre sjælelige sygdomme. I stedet træder multikulturalismens ”respekt” for progressive, partikulære værdier relateret til især køn og race. Deraf nutidens bizarre krav om ”safe spaces” og aggressiv identitetspolitik under slogans som feminisme, ”Black Lives Matter” og ”Gay Rights”.

Det lyder – netop – sympatisk, men resultatet er ikke frisættelse og gensidig anerkendelse. Det er derimod minoriteter, der barrikaderer sig bag deres dogmer og kræver særrettigheder. Altså victimisering, offergørelse, hvormed borgere bliver til klienter. Det minder lidt om det, Allan Bloom skrev i Historien om Vestens intellektuelle forfald, der blev udgivet for tredive år siden.

Løsningen for Gottfried er populismens forsvar for det decentraliserede civilsamfund og opgør med det etablerede systems politisk korrekte undertrykkelse af ”den menige mand”, eller med Clintons ord: ”the deplorables!” Gottfried skriver:

“What made such a plan seem workable was that for the early pluralists and their multicultural descendants society would have fewer and fewer traditional groups. The kind of pluralist society that Dewey and Kallen envisaged would go beyond rooted ethnic communities. It would become the evolving creation of “free” individual participants, setting goals under scienti?c direction and having their material interests monitored by a “conductor state.”

Karakteristisk for det terapeutiske regime er bestræbelsen på ikke blot at skabe formel ligestilling mellem individer, men også mellem forskellige grupper. Denne pluralisme skal bringes til veje gennem bekæmpelse af fordomme. Borgerne skal omskoles til følsomme mennesker, ”sensitivity-training”, som det hedder på amerikansk. Bestræbelsen på at eliminere menneskers fordomme etablerer ifølge Gottfried et kontrolsystem af statslige forvaltere og terapeuter, der overvåger det sociale liv og i længden arbejder på at ødelægge det civile samfund med dets traditionelle kultur og loyaliteter.

Christopher Lasch er efter min mening en endnu bedre kritiker end Gottfried. Lasch skriver i Det eneste sande paradis fra 1991 om en forskergruppe under ledelse af den tyske filosof Adorno, der i midten af 1950’erne udførte en storstilet analyse af almindelige amerikanske borgeres værdier og mentalitet. Denne populisme blev analyseret af forskergruppen i værket med den sigende titel The Authoritarian Personality. Dette videnskabelige arbejde er karakteristisk for det terapeutiske regime og et eksempel på en elitær oplysningsideologi. Ved at identificere fordomme som ”en social lidelse” blev politiske begreber erstattet med medicinske begreber, og kontroversielle spørgsmål blev henvist til klinikken frem for til politisk debat i det offentlige rum.

Som Lasch skriver: ”Således blev ’modstand mod samfundsforandringer’, ’traditionalisme’ og fravær af evnen eller tilbøjeligheden til ’aktivt at kritisere eksisterende autoriteter’ per definition noget patologisk. Tendensen til at forstå politiske spørgsmål ’i moralske snarere end sociologiske kategorier’ kom ligeledes under mistanke. En opfattelse af verden som en jungle, troen på strengt adskilte kønsroller, en ’rigid’ seksualmoral, en ’straffende’ og ’moralistisk’ børneopdragelse og en ’klamren sig til eksisterende kulturelle normer’ var tegn på det autoritære ’syndrom’ og kunne derfor affejes uden nogen debat for og imod selve standpunkterne, og uden at overveje den mulighed, at mange mennesker for eksempel kunne have gode grunde til at ’opfatte omgivelserne som truende og farlige’ eller til at afvise en afslappet middelklasseholdning til forældredisciplinen.”

I det terapeutiske regime er magtrelationerne skjulte. Magten camouflerer sig som en slags almen hensyntagen, der fremstår upartisk og i alles interesse, og som sigter på tilfredsstillelse af individuelle behov, ikke mindst behovet for selvudfoldelse. Men dette mål er uendeligt, og derfor kan det terapeutiske regime udvide sig i det uendelige. Det understøttes via aktiviteter som terapi, offentlig bistand, særrettigheder, og enhver modstand mod dette regime bliver betragtet som chikane eller patologisk reaktion (jf. sygeliggørelsen af Trump og Bannon, som Søren Hviid Pedersen er inde på i afslutningen på mandagens P1-debat). Anvendelsen af ekspertise, som den Adornos gruppe stod for, viser, at videnskabens og fornuftens autoritet fastholdes. Men det er i form af tendentiøs lærdom, der medfører udstødelse af anderledes tænkende og undertrykkelse af politisk ukorrekte tanker.

Modsætningen mellem det terapeutiske regimes politik og det populistiske syn på temaer som indvandring og positiv særbehandling er allerede kommet for dagen, og i flere vestlige lande er politikken da også blevet ændret som en konsekvens af populismens frembrud. Men derfor er modsætningen derfor desto mere afslørende: Problemet er ganske enkelt kommet frem.

Men det problem, der stadig består, er, at det terapeutiske regime er et magtsystem, der har den offentlige sektor bag sig, og derfor er i stand til at overtage befolkningens loyalitet. I hvert fald store dele af den, nemlig dem, der modtager offentlig bistand, nyder godt af multikulturalismens rettighedspolitik eller er bundet til velfærdsinstitutionerne. Staten skal også her først og fremmest være omsorgsfuld. Det terapeutiske regime er desuden magtfuldt, fordi det er bakket op af medier og eksperter.

Stephen Bannon er ude. Men det er kritikken af den terapeutiske stat på ingen måde. Den har været synlig i mindst 30 år og er kun blevet stærkere siden Laschs bog. Den vil også have momentum i fremtiden, og det vil, er mit bud, også sikre en plads til Bannon.