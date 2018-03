Vi har brug for et ødelagt Sverige

Hver dag bringer postbuddet nyt fra Sverige, sjældent godt nyt, må man medgive, så man bævrer, når manden med den røde frakke ringer på. Hvilken nyhed fra den seneste uge, skal vi se på i dag? Lad mig se… Jo, lad os begynde med denne:

43 mænd er dømt for at have deltaget i en gruppevoldtægt i Sverige i 2016 og 2017. De 42 af dem er født i udlandet eller har en eller to udenlandsk fødte forældre.

43, det er da mange, ikke? Og andelen er udlændinge er da ret høj, ikke? Oplysningen ledsages af teksten: ”Forbløffet svensk avislæser: Tænk at man vover at skrive det her.” Venstres Mads Fuglede skrev et meget læst indlæg om de samme dystre emner: Sverige er fortabt. Og man fristes til at give ham ret.

Lad os se på lidt flere oplysninger om Broderlandet. Først kriminalitet:

Antallet af anmeldt vold og især voldtægter er mange gange højere end i Danmark. Hvad mere er: Tallet er stigende de senere år, og voldtægterne er blevet mere brutale. Ikke blot overfaldsvoldtægt og gruppevoldtægt, men også torturvoldtægt ser nu dagens lys (eller nattens mørke).

Hvad har det så med indvandringen at gøre? Alt!, fristes man til at sige. Den svenske presse er så småt ved at løfte sløret, bl.a. efter at den forhenværende politibetjent Peter Springare åbnede op for posen med rædselsberetninger.

Over 95 procent af nogle af de groveste typer voldtægter, overfaldsvoldtægter, begås af personer med udlændingebaggrund. Det officielle Sverige registrerer ikke herkomst, så det har en borger ved navn Joakim P. Jonasson fundet ud af. Domsudskrifterne er nemlig tilgængelige.

Udlændinge står også bag 90 procent af alle skudløsninger. Det kunne avisen Dagens Nyheter berette i maj sidste år.

Dertil kommer, at politiet ikke engang har ressourcer til efterforske voldtægt mod børn. Det afdækkede den modige – og enlige – journalist Joakim Lamotte tilbage i september.

Kriminelle er også begyndt at angribe politiet direkte, bl.a. med angreb på politistationer. Selv en pæn, liberal avis som New York Times skriver nu om borgerkrigslignende tilstande i Sverige.

Læg dertil et årelang had mod jøder, der i december udmundede i et brandattentat mod unge jøder, der var forsamlede til fest i et lokale ved en synagoge i Malmø i december måned.

Det var kriminalitet. Lad os se på en håndfuld andre afgørende faktorer. Vi begynder med tillid. Tillid er en af de væsentligste indikatorer for sammenhængskraft, og sammenhængskraft hænger tæt sammen med oplevelsen af ikke bare tryghed, men også med tilfredshed, ja, endda lykke.

Tilliden har altid været og er stadig meget høj i Sverige. Men den er begyndt at falde, og den falder særligt i områder med etnisk og kulturel diversitet, bl.a. i Malmø. Det viser en tillidsbarometer-rapport fra 2014.

Hvad med demografien, altså befolkningssammensætningen? Eftersom assimilation af udlændinge, herunder især muslimer, heller ikke er lykkedes i Sverige, følger der af indvandring en voldsom ændring af et samfunds grundlæggende værdier. Væk fra frihed og sammenhængskraft, hen mod… tja, noget andet.

Der vil i Sverige ske mere end en fordobling af antallet af muslimer til 20-30 pct. inden 2050. Det viste en rapport fra den anerkendte analyseinstitution PEW i november 2017. Hvis man ikke synes, det er så galt, så se på Frankrig: Landet er i dag i noget nær permanent undtagelsestilstand på grund af faren for islamisme. I Frankrig er andelen af muslimer omkring 10 pct. Behøver vi at sige, at langt de fleste muslimer er lovlydige? Nej, men så længe bare en lille del er voldsparate, så har vi balladen, så at sige. Sidste år blev der forhindret over 700 islamiske terrorangreb (arrestationer) i Europa, viser tal fra Europol.

”Jamen, med tiden vil indvandrerne blive integreret. Sverige er ikke tabt.” Jo, det ER Sverige. Landet bliver aldrig det samme. Det forstår vi, når vi ser på antallet af parallelsamfund. Som den kurdiskfødte svenske politolog Tino Sanandaji har fundet ud af: Der var 3 tilfælde af parallelsamfund i 1990; antallet var vokset til 186 i 2012.

Endelig er der økonomien. Docent i økonomi, Jan Tullberg, har beregnet sig frem til en omkostning på 600 milliarder alene for asyltrykket i 2015. Tallet kan diskuteres, men en forsker med en docentgrad er altså ikke nogen amatør. Og tallet er næppe så lavt som det danske tal på 33 milliarder årligt.

Jeg deltog for nylig i en radioudsendelse om Sverige, hvor jeg igen mødte tre hyppige modargumenter: Der er problemer med indvandring, jo, jo, men de skyldes 1) sociale forhold som høj arbejdsløshed, 2) et nedsættende sprogbrug i omtalen af udlændinge og 3) manglende demokratisk uddannelse.

Alle argumenterne kan imidlertid afvises. Hvis vi ser på tal fra Danmarks Statistik, så korrigeres der for socio-økonomiske faktorer. Og så får vi følgende triste indsigt: Der er ikke blot meget stor forskel på vestlige og ikke-vestlige indvandrere, der er også store forskelle internt i gruppen med de ikke-vestlige. Personer med baggrund i Afrika, Mellemøsten og de muslimske lande generelt, klarer sig som regel meget dårligere end personer med baggrund i f.eks. Kina, Sri Lanka, Thailand og Chile.

Hvis ”tonen” i debatten var afgørende, var Sverige det land i Europa, der klarede sig bedst ift. integration – ikke værst, som det er tilfældet. I Sverige udskammes, skandaliseres og mistænkeliggøres man i langt højere grad end i stort set noget andet land, hvis man kritiserer indvandringen. Censuren og selvcensuren er meget effektiv. Alligevel går det ad helvede til i Sverige.

Demokratisk uddannelse hjælper ikke stort. I Danmark har Wilke-undersøgelsen fra 2015 vist, at omkring halvdelen af herboende muslimer ønsker sharia som en del af lovgivningen. Vi taler altså om mennesker, der bor i en liberaldemokratisk stat. Enten sker integrationen af sig selv, eller den sker slet ikke. Med ordene fra Dansk Muslimsk Ungdoms afvisning af assimilation: ”Vores efterliv ikke er noget, vi tør satse for en midlertidig anerkendelse i det verdslige liv.”

Det er så uendelig trist at være vidne til, at et velfungerende land som Sverige langsomt bliver ødelagt. Vi, der ser måbende på, kan kun blive ved med at advare om udviklingen. Måske vil der ske en ændring, der forhindrer de allerværste ødelæggelser, men Sverige vil på afgørende punkter vedblive at være forandret – til det værre.

Vi har naturligvis ikke brug for at ødelagt Sverige, som jeg skriver i overskriften til dette indlæg. Vi har derimod brug for det modsatte. Det eneste, det nuværende Sverige kan tjene som eksempel, nej, skræmmebillede på, er det, vi ikke må udvikle os til. Bliv ikke som Sverige!

Vi har brug for Sverige, så vi kan se, hvad vi ikke skal gøre, ikke skal ende som, og vi har brug for at kunne henvise til Sverige, når vi kalder på stop for yderligere indvandring, også asylansøgere, fra de lande, som vi har haft problemer med de sidste 40 år. Vi skal se på Sverige for at forstå, hvorfor vi skal have lukkede grænser, hvorfor vi skal påbegynde udvisninger af kriminelle udlændinge og hjemsendelser af udlændinge, der gerne må få store pengebeløb med i kufferterne.

Tilbage står at forklare gåden: Hvorfor har svenskerne valgt at gøre alt dette mod sig selv?

Vi må se, om posten når frem med løsninger på denne gåde i den nærmeste fremtid.