Østeuropas illiberale demokratier viser vejen

Ministerpræsident Viktor Orbáns parti Fidesz vandt en overlegen sejr ved det ungarske valg i går. Valget gav også pæne stemmer til det højreradikale Jobbik, imens venstrefløjen blev totalt marginaliseret.

Dermed er det endnu en gang bekræftet, at Ungarns såkaldt illiberale demokrati viser vejen mod en mere selvbevidst nationalkonservatisme og en politik, der vil genetablere grænserne, modvirke den ikke-vestlige indvandring, bevare kernefamilien, bygge på demokratisk flertalsstyre frem for domstolsstyre og fastholde kristendommen som en afgørende del af den vestlige kultur. Ungarn er måske det mest fremtrædende land blandt Visegrad-landene, der også tæller Polen, Tjekkiet og Slovakiet, der er kommet på kant med bl.a. Merkel, Macron og EU.

Der er overhovedet ingen grund til at anse Ungarn og de øvrige Visegrad-landes illiberale demokratier som forbilleder, hvis der med illiberal menes anti-demokratisk. I tilfældet med Ungarn er der bestemt problemer, bl.a. med korruption. Men hvis der med illiberal menes nationalkonservativ er sagen en helt anden.

Efter folkelige sejre for Brexit, Trump og Visegrad-landene anser mange, måske de fleste, vesteuropæiske politikere og kommentatorer Tysklands kansler Angela Merkel for at være den rette leder af Vesten og EU for at tvære det projekt, der skal redde Europa. Der findes vel næppe nogen større modpol til Orbán end netop Merkel og EU’s kommissionsformand Jean-Claude Junker.

Tre af verdens største og mest betydningsfulde magasiner og aviser har f.eks. kaldt Merkel for ”den uundværlige europæer” (The Economist) og udråbt hende til ”årets person” (Financial Times) og ”den frie verdens kansler” (Time). Merkel anses altså for at være Vestens leder; Trump og Orbán er nemlig autoritære, imens Merkel er demokrat, hedder det. Merkel inkarnerer den globale elites progressive værdier: Menneskerettigheder, universalisme, rationalisme og humanisme. Det er den slags værdier, der udstyrer mennesker med utopier om åben indvandring, opgør med nationalstater og multikulturel identitetspolitik.

Det er også den slags, der får EU’s kommissær for migration til at kapitulere: Migranterne skal forblive i Europa, lød det for nylig. Der er her ingen vilje til at lukke de ydre grænser eller hjemsende migranterne, må vi forstå. Alligevel hyldes EU som ”fredens projekt”. Ligesom Merkel hyldes som ”den frie verdens kansler”, imens velkomstkulturen har betydet en eksplosiv stigning i vold og overgreb på kvinder.

Verden vil bedrages, tænker man uvilkårligt. Det er som med den slags kirkegårde, der rummer så mange skønne planter, at man kan gå ad dens stier helt uden at bemærke gravene, helt uden at tænke på, at man befinder sig i de dødes have, og at få meter under jorden ligger de dødes knogler.

Revolutionen er allerede sket, så meget er forringet, så meget er ødelagt, dødt og begravet, og nu fremstilles rystelserne som den nye norm, som det etablerede; forsøg på at restaurere den gamle orden vil derfor blive udskammet som – revolutionært. Og som illiberalt. Men måske vil verden ikke længere bedrages, måske vil Østeuropa udgøre et reelt alternativ, og med tiden vil ikke kun vælgerne, men også politikerne i Vesteuropa kopiere dele af den ”illiberale” politik.

I de vestlige medier og blandt EU-eliten har man længe kritiseret Ungarn. Men der er grund til at være skeptisk, når man følger den ikke altid helt redelige fremstilling af Ungarns regime. John O’Sullivan skrev i The Spectator et interessant indlæg, hvor han pegede på den nye konservative alliance mellem Visegrad-landene og de Vesteuropæiske befolkninger og visse politikere og politiske partier. Det gælder AFD i Tyskland, men også Tysklands indenrigsminister Horst Seehofer kan tælles med. Det gælder dog især Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz, der synes at etablere en alliance med Visegrad-landene. O’Sullivan skriver:

“With French and German support, Brussels has been threatening Poland and Hungary with penalties and censures for alleged backsliding from democracy. This is a grotesque exaggeration at best – both countries have lively political campaigns, street protests, contentious media, and fair electoral systems. They are undeniably democratic — far more so than the European Union itself.”

Her kan man tænke på det dybt udemokratiske EU-system og den juridiske aktivisme, der udgår fra EU-Domstolen. O’Sullivan omtaler reformerne af domstolene i Østeuropa med følgende ord:

“In their first 20 years these young democracies found that too many levers of power – the courts, the media – were in post-communist hands under rules, constitutions and bureaucracies shaped by the communists. They’re doing what democracies are supposed to do: reforming institutions to channel into government policy what their voters chose through elected politicians.”

Specifikt om Polen hedder det:

“After losing the election, it [dvs. den hidtidige regering] appointed five new justices to the court, which would have given it 14 of its 15 judges if the new government had not replaced them. As it is, the court today has nine judges appointed by the previous Civic Platform government, versus six Law and Justice appointees.”

Man kan være sikker på, at nationalkonservatismen er kommet for at blive, ikke blot i Østeuropa, men også i Vesteuropa. Ungarn har vist vejen. Spørgsmålet er så, hvor langt vi i Vesteuropa skal vandre ad denne vej.