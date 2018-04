De værste regimer i Europa har den bedste politik

Ungarn er det sorte får i Europa, men hvad er der egentlig galt med landet? Det kritiseres for at være ”illiberalt”. Her bruger man Orbáns ord, der i hans mund betyder konservativ, men i kritikernes nærmest betyder udemokratisk.

EU har kritiseret landet. Juncker kaldte Orbán ”diktator” i det morsomme klip, hvor den plørefulde kommissionsformand uddeler kindheste til Europas regeringsledere. Se klippet her:

Populære forskere som Jan-Werner Müller, meningsdannere og de store medier er også meget kritiske. Politiken kaldte på lederplads Fidesz’ storsejr ved det ungarske valg i søndags et udtryk for ”bierkellernationalisme”. Drag selv associationerne. Og Uffe Ellemann kaldte det en trussel mod selve demokratiet.

Men hvad siger undersøgelserne om demokratiet i Ungarn? Lad os sammenligne med andre EU-lande.

Ifølge Transparency Internationals seneste rapport om korruption er Ungarn placeret i et felt sammen med Grækenland og Rumænien. Ungarn ligger under de fleste andre EU-lande, men over lande som Bulgarien.

Ifølge Economists seneste Democracy Index er Ungarn ikke et fejlfrit demokrati, men det er bl.a. Frankrig og Belgien heller ikke. Ungarn ligger cirka midt i feltet over alle verdens demokratier, og landet ligger over Kroatien og Rumænien.

Hører vi lignende kritik af Grækenland, Rumænien, Bulgarien og Kroatien? Nej, det gør vi vist ikke. Hvorfor mon? Kan det have noget at gøre med, at Ungarn ledes af en nationalkonservativ regering, der viste beslutsomhed og lukkede grænserne? Jeg tror det.

Vi har længe skældt ud på de uduelige politikere, der trods årtiers åbenlyse kendsgerninger har tilladt masseindvandringen og indrejse af vores egne mordere, den islamiske selvmordsbrigade, som den kaldes med et træffende militærudtryk.

Men vi burde tale mere om de uduelige vælgere. Dels, fordi der faktisk er forskel på politikere – nogle er ikke helt uduelige – dels, fordi vi jo har de politikere, vi fortjener.

De værste regimer har den bedste politik. Eller mere præcist: Det er de illiberale regimer i Østeuropa, der har svaret på Europas krise. De ser ud Europas mælk og blod. De afviser islamiseringen og fastholder kristendommen, men de er ikke perfekte. Det viser de store undersøgelser også.

Hvad siger det om det liberale demokrati? At politikerne svigter, men det gør vælgerne også. I Øst har man både duelige politikere og vælgere; polakkerne vil hellere undvære EU-støtte end modtage ikke-vestlige indvandrere.

Dilemmaet er naturligvis: Civilsamfundet i Øst er relativt svagt, og kommer der først en uduelig hersker i et illiberalt regime, kan det blive svært at afsætte vedkommende.

Fremtiden i Vest vil dog sikkert blive mere ”illiberalt”, dvs. konservativt og partikulært i modsætning til universalistisk. Men det vil ikke blive udemokratisk. Ikke bare Europa og Vesteuropa, men Vesten som sådan vil forstå sig selv som unik, og vi vil se en opbygning af Fort Europa og et opgør med menneskerettighedsregimet, transnationale domstole og konventioner. Vesten vil krænge universalismen af sig som en slange, der skifter sin falmede ham.