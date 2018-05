De liberale fører os ud i store problemer

Knap var den ene liberale minister ude af dansk politik, før en anden liberal blev indsat. Søren Pind indledte sin karriere som en hæderlig klassisk liberal med sans for både nation, kultur og assimilation. Klassisk liberalisme er nemlig beslægtet med konservatisme – i modsætning til den progressive liberalisme, der snarere har fællestræk med kulturradikalisme, og som langt de fleste erklærede liberale abonnerer på i dag.

Dér endte også Søren Pind sine dage. Desværre. Han kapitulerede totalt, ikke mindst da han som justitsminister lod illegale indvandrere krydse grænsen, og da han endte med at gøre højrefløjen skyldige i de konflikter mellem grupper, som ministeren har banet vejen for med sin liberale udlændingepolitik. Opviglere, dét var, hvad vi var og er. Søren Pind nåede også at erklære sig positiv over for censur på internettet og dermed gøre sig til instrument for venstreorienteret identitetspolitik: Indvandringskritikere er nemlig ”landsbytosser” og ”voldspsykopater”.

Ind kommer så vores nye minister, en Tommy Ahlers, der mener, at masseindvandring er et ”marginalt” fænomen, en liberal forretningsmand, der er forelsket i ”disruption”, et modefænomen, der har som mål at bryde med fortidens goder, som jeg skrev i min seneste klumme.

Lektien? Liberale fører os ud i store problemer, hvis ikke deciderede katastrofer. Lad os tage et indenrigs- og et udenrigspolitisk eksempel. Først indvandringsproblemet. Hvorfor undlader ikke bare Danmark men stort set alle de liberale vesteuropæiske stater at standse den ikke-vestlige masseindvandring? Den opgave tager i stedet de konservative stater i Central- og Østeuropa på sig.

Ligger der en grundlæggende systemfejl i selve det liberale regime? Hvorfor dette voldsomme svigt i så mange år, på trods af alle mulige advarsler? Er vi i de liberale samfund og stater sovset så meget ind i individualisme og universalisme, at vi ikke formår at beskytte vores eget fællesskab?

Tænketanken PEW offentliggjorde sidste år en undersøgelse, der viste, hvor stor den muslimske andel af de europæiske befolkninger ville være i 2050, hvis indvandringen fortsatte som hidtil. Der var enorme forskelle på Vest- og Østeuropa. Fire eksempler:

Polen: 0,2 pct.

Ungarn: 1,4 pct.

Tyskland: 10,8 pct.

Frankrig: 17,4 pct. af befolkningen ville være muslimsk. I dag er den omkring 10 pct., og landet er allerede i noget nær permanent undtagelsestilstand pga. den islamiske trussel. Det er et paradoks: Hvis du fører en liberal politik ender du med et illiberal regime.

Omkring årsskiftet kom en rapport fra Tyskland frem, der viste, at voldskriminaliteten var steget med 10 pct. fra 2015 til 2016. Over 90 pct. af denne stigning skyldtes flygtninge og migranter fra Afrika, Mellemøsten og Afghanistan. 1 pct. befolkningstilvækst fra disse lande medfører altså 10 pct. mere voldskriminalitet. Hvis jeg ikke tager meget fejl, betyder det omkring 20.000 nye overfald alene i Tyskland.

Disse tal fik en af de få klassisk liberale folketingspolitikere, Henrik Dahl fra LA, til at skrive om Angela Merkel på Facebook: ”Stille og roligt begynder jeg at tænke, at det ikke er en overdrivelse, men blot en nøgtern konstatering, at politikere rundt omkring i verden er blevet stillet for en rigsret for mindre forseelser end denne.”

Jeg vil blot gentage mit spørgsmål: Er der en systemfejl dybt inde i selve liberalismen, der i bund og grund gør det, om ikke umuligt, så dog særdeles vanskeligt at beskytte vores eget fællesskab?

Sandt nok: Vi har set tendenser den anden vej. Østrig, f.eks., har fået en konservativ regering og søger nu en alliance med Central- og Østeuropa. Tidens tegn? I så fald vil Vesteuropas liberale stater med tiden ligge tilbage som den skal, sjælen har sprængt og forladt.

Men det er gætværk. Kendsgerningen er, at det liberale Vesteuropa for længst skulle have handlet. Hvorfor er det ikke sket?

Det kan skyldes den overbevisning, at individet har medfødte ukrænkelige rettigheder. Man kunne måske sige, at klassisk liberalisme har formået at balancere hensynet til fællesskabet med hensynet til individet. Men denne balance er forsvundet i den moderne, progressive liberalisme. Indenrigs- og udenrigspolitisk har det ført til katastrofer.

Det har tilladt masseindvandring fra ikke-vestlige lande, islamisering og udemokratisk domstolsstyring, der f.eks. gør det umuligt at udvise forhærdede kriminelle og afvise asylansøgere ved grænsen.

Udenrigspolitisk har man anset andre styreformer end de liberale som illegitime. Man har set sig selv som berettigede til at forme andre i sit eget liberale billede, derfor har Vesten været i krig i hovedparten af årene siden Murens fald. Det har ført til anarki, borgerkrige og diktatur. Også her har paradokset gjort sig gældende: Fører du liberal udenrigspolitik ender du med det modsatte. Irakrigen som et eksempel, en intervention, som Søren Pind i øvrigt hele tiden har støttet. I mellemtiden har autokratiske regimer demonstreret overlevelsesduelighed ift. Vesten, jf. f.eks. Kina.

Om netop det emne – afslutningen på den liberale verdensorden – har jeg en bog på vej. For tendensen er tydelig: De liberale skaber store problemer indadtil og udadtil.