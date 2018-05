De autoritære ledere er populære i en verden, hvor de liberale har svigtet

Lad os kaste et blik på nogle af denne verdens mægtigste ledere: Trump i USA, Xi Jinping i Kina, Putin i Rusland, Erdogan i Tyrkiet, Orbán i Ungarn, Duterte i Filippinerne og al-Sisi i Egypten. De er ikke bare meget populære ledere, men også enten stærkt autoritære eller autokratiske, og hvis ikke det, så er de under alle omstændigheder nogle stærke, rå børster. De få, betydningsfulde liberale ledere, der er tilbage – Merkel i Tyskland, Macron i Frankrig – har derimod stærkt vigende opbakning.

Den type ledere, der gik ud af den kolde krig som vindere – de liberale – har med andre ord ingen stor appel i dag. Hvorfor? Det skyldes selvfølgelig, at den liberale verdensorden er på tilbagetog, fordi liberalismen ikke har leveret varen. Liberalt demokrati har været i tilbagegang på verdensplan de seneste mere end ti år.

Det kan man begræde, og man kan, som jeg selv, takke Skaberen for, at jeg blev født i et liberalt samfund. Held er den måske vigtigste enkeltfaktor i et menneskes liv. Men den taknemmelighed skyldes jo, at jeg er opvokset i et liberalt samfund; er man vokset op i et autoritært, er man sandsynligvis glad for netop det.

Som vesterlænding kan man begræde, at den liberale orden går tilbage, men man kan også prøve at forstå det uden at møde op med den sædvanlige dæmonisering. Den liberale analytiker Ian Bremmer forsøger i det seneste nummer af Time at forstå den stærke mands genkomst på verdensscenen. Lad os tage en rundtur.

I 1990’erne var Rusland i kaos, og genrejsningen kom først med Putin i 00’erne. Russerne ønsker ikke liberale ledere tilbage. Putin blev genvalgt som præsident med overvældende flertal tidligere på året.

I Kina ser man på Sovjets opløsning med skræk. ”Sådan skal vi ikke ende, så vi fastholder vores stærke mand,” synes man at sige. Kinas præsident XI Jinping blev genvalgt i marts, og det skete ugen efter, at parlamentet havde vedtaget, at præsidentposten ikke har nogen udløbsdato. I lighed med Rusland er kineserne meget bevidste om forfaldshistorien i deres nære fortid (ca. 1850-1950), og dér ønsker man ikke at ende igen.

Egyptens præsident al-Sisi er militærets stærke mand, der smed islamisterne i Det Muslimske Broderskab på porten og genoprettede landets stabilitet efter det kaotiske arabiske forår, der blot har betydet krig, ødelæggelse og islamisering.

I Tyrkiet overlevede Erdogan et kup i 2016. Tyrkiets stærke mand suspenderede dermed væsentlige bestemmelser i retsstaten og kan nu fortsætte med at føre Tyrkiet frem som en ny osmannisk stormagt.

Og i Europa bakker mange op om Orbáns udlændingepolitik: I modsætning til de handlingslammede regimer i Vesteuropa og EU, formår han at beskytte den nationale suverænitet og lukke grænserne for ikke-vestlig indvandring.

Efter Dirty Harry på klos hold har taget livet af en grusom, men ubevæbnet forbryder, tager han sit politiskilt frem og smider det væk. For i tider med en voldsom stigning i brutal kriminalitet rækker den liberale retsstat ikke. Det udgøres nemlig af svæklinge, af uduelige bureaukrater og korrupte politikere. Så de stærke mænd må tage sagen i egen hånd. For lov må aldrig få lov at underminere orden.

Således budskabet. Vi kender denne reaktionære og autoritære idiosynkrasi fra os selv. Ian Bremmer og andre liberale har ret i, at vi skal holde disse tilbøjeligheder ud i strakt arm. Men de fejler i deres kritik af den nye verdensorden, som de stadig ikke helt synes at forstå. De liberale har nemlig selv svigtet. Og verden bliver heller ikke nødvendigvis et sikrere sted, hvis vi følger de liberale, som jeg skrev i mit forrige indlæg – og som også er emnet i mit næste.