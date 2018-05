Det er de rå børster, der skaber en fredelig verden

Trump har trukket USA ud af atomaftalen med Iran. Det er en stor fejl. USA’s præsident synes at have omgivet sig med høge som sikkerhedsrådgiver John Bolton og udenrigsminister Mike Pompeo, der angiveligt ønsker at genopføre den unilaterale, aktivistiske udenrigspolitik, som allerede under Bush slog fejl. Irak- og Libyenkrigene som bedste – værste – eksempler.

Det kommer jeg tilbage til. Mit primære anliggende er dog det modsatte: At rose Trumps udenrigspolitik, eller i hvert fald et aspekt af det. Forleden blev Trump formelt nomineret til Nobels Fredspris for ”sit utrættelige arbejde for at skabe fred”, ikke mindst i forholdet mellem Nord- og Sydkorea. Sydkoreas præsident opfordrede også til, at Trump fik Fredsprisen, og i Deadline mente lektor Peter Viggo Jacobsen, at det, der sker på den koreanske halvø er 100 gange vigtigere end det, Obama i øvrigt uberettiget for prisen for, nemlig at virke for fred i Mellemøsten.

Måske vil historien bekræfte Søren Hviid Pedersens ord om Trump: ”Han er Guds gave til menneskeheden”. Sagt og ment spøgefuldt, selvfølgelig, men historien rummer en interessant pointe: Det er de rå børster, der skaber en stabil verdensorden. For kender man magtspillet og den realpolitiske pragmatisme på den store bane, storpolitikken, geopolitikken, ved man også: Det er de hårde drenge, der styrer spillet og får sejrene bragt i hus. Nixons og Kissingers tilnærmelse til Kina i 1972 er det gode eksempel i nyere tid.

Pointen er ikke, at rå børster aldrig bringer ustabilitet og ufred ind i verden, men at det – generelt – er dem, der er bedst til at sikre stabilitet og fred, når det endelig sker. Jeg har ikke testet min tese empirisk, men baserer den på følgende: Det er lettere for dem at indgå aftaler og alliancer og spille magtbalance-spillet, fordi the bad guys ganske enkelt taler samme sprog. Verden uden for Vesten er ikke liberal, som jeg skrev i mit forrige indlæg.

Man kan også se omvendt på det: Når de liberale høge fører udenrigspolitik, så får du næsten endeløse krige. I hvert fald efter Murens fald. USA har været i krig 2/3 af årene siden den kold krigs afslutning, stort set forgæves, og det har gjort verden mere ustabil, ødelagt stater, skabt anarki, flygtningestrømme og anti-vestlige regimer har haft kronede dage. Vores universalisme er jo de andres imperialisme.

Dog har det nok lange udsigter med en egentlig Nobelpris. Mindre kan også gøre det. Fred, f.eks. Og så skal 90 pct. af medierne til at omstille sig i dækningen af Trump. De har jo været ret tavse omkring Trump som kandidat til Fredsprisen. Trumpdækningen er nu som før elendig, anført af Danmarks radio og flagskibet ”Jersild om Trump” på DR2, der paraderer den ene venstreorienterede Trumpkritiker efter den anden – fra Niels Bjerre-Poulsen til Jørn Brøndal – der kan sige noget grimt om Trump, igen-igen.

Men Trump er hadet. Mere end en håndfuld gange er min datter kommet hjem fra skole, bekymret, fordi hun har fået at vide, at Trump ville starte tredje verdenskrig. Børnene har hørt ting hjemmefra, og måske også fra lærerne. Men nu glimter freden altså, ligesom Nixon skabte tøbrud i forholdet til Kina og en tredje hård nitte, Reagan, var medvirkende til Sovjets fald.

Så langt, så godt. En rå børste er imidlertid ikke det samme som en høg. Problemet er, at Trump med opgivelsen af Iranaftalen synes at forlade den ikke-aktivistiske udenrigspolitik, han blev valgt på. I stedet for at føre en realistisk udenrigspolitik der besinder sig på, at Iran er en magt med betydelige nationale interesser – men som aldrig må blive en regional hegemon, hvilket da heller ikke vil ske.

Som bl.a. den amerikanske udenrigsanalytiker Stephen Walt har påpeget i en ny artikel i Foreign Policy, synes Trumps strategi mht. Iran at være, at Iran skal være en paria på den internationale scene. Derfor spøger ideen om et regimeskift i kulissen: De aktivistiske høge vil af med det nuværende iranske regime. Men så er det, man spiller et meget farligt spil.

Især to midler til regimeskift er oplagte. Det første er økonomiske sanktioner. Men de vil næppe virke, heller ikke i tilfældet med Iran. Det andet middel er knyttet til forhåbningen om, at Iran genoptager udviklingen af atomvåben, hvorefter USA og Israel vil få en anledning til et forebyggende militært angreb.

Hvis det mod forventningen fører til et regimeskift, vil man højst sandsynligt få endnu et anti-vestligt styre. Og det vil tilmed være ustabilt. Begge dele er dumt. Hvis man bomber Iran, vil man forsinke, men næppe forhindre fremstillingen af atomvåben. Og med sikkerhed vil man således skaffe sig en ny, mere aggressiv og mere anti-vestlig fjende. Og andre stater vil se sig endnu mere bekræftet i at anskaffe samme våben. For USA og Vesten kan man ikke stole på.

Husk blot, hvordan Vesten forsikrede Libyens diktator Gaddafi om, at hvis han opgav sit program for udvikling af masseødelæggelsesvåben, ville man lade ham være i fred. I dag er han som bekendt død og begravet efter vestlig intervention.

Det er især de rå børster, der har mulighed for at skabe fred eller i det mindste stabilitet – men selvfølgelig kun, hvis de fører den rigtige politik!