Frigørelsens tyranni – ti teser om 68’er-oprørets elendighed

Jeg deltog i en længere debat på P1 med 68’eren (nej, 67’eren), Ole Grünbaum, i en udsendelse om virkningerne af 68-oprøret. Lyt til programmet her og spol en time frem. Og, ja, der kom da lidt godt ud af oprøret, forstået som et korrektiv til den etablerede kultur. Men var der tale om berettigede korrektiver i begyndelsen, er det meste udmundet i ekstremer, der – sammen med andre faktorer, ja! – har ødelagt mange gode og værdifulde ting i vores kultur. Herom følgende ti teser til debat:

Det anti-autoritære oprør afskaffede ikke autoriteten, det er nemlig umuligt. Autoritet vil altid være til stede, det er bare et spørgsmål om, hvem der har den, hvor den befinder sig, og hvad den dikterer. I dag har vi både lystopfyldelse (ikke ”adlyd”, men ”udlev”) og grænseoverskridelse (”disruption”) som de nye normer, ligesom vi har fået magt uden erklæret autoritet. Den seksuelle frigørelse har før til pornoficering af det offentlige og private rum med det resultat, at indvielsen i det mysterium, som seksualiteten er, har fået langt dårligere vilkår. Ingen tænker på at sublimere den erotiske drift, kultivere og kanalisere den ind i højere mål eller lytte til længslen, for alt skal udleves, ”up in your face!” Reformpædagogikken og opgøret med ”den sorte skole” har ført til lærerens tab af autoritet, støj, manglende disciplin og generelt uorden i skolerne med indlærings- og koncentrationsproblemer som følge. Fokus på individets frigørelse fra alle snærende bånd har ført til en narcissistisk kultur, dyrk din egen navle, befri din indre kunstner, Thomas Blachmann-typer, coachingkultur, der gør mennesker stressede, ængstelige og deprimerede, fordi vi alle skal være omstillingsparate og ”gribe dagen”. Markedet har på paradoksal vis fuldbyrdet, hvad 68-oprøret forberedte. Modstanden mod den vestlige kolonisering og krige, som f.eks. Vietnamkrigen, har ført til apati, selvforkastelse og manglende selvtillid på den vestlige kulturs vegne. Det er altid vores skyld. Opgøret med kernefamilien har ført til elitefeminisme med ringeagtelse af hjemmegående husmødre, til sammenbrudte familier og en stressepidemi blandt kvinder, der gerne vil både karrieren og børnene, men ikke kan nå begge dele. Vi har fået ”det faderløse samfund”, et samfund uden vertikal autoritet, der krævede disciplin, behovsudsættelse og pligtudøvelse. I dag har vi alle ofre, alle skuffede rettighedsbærere. Feticheringen af ungdomskulturen har ført til en nedvurdering af erfaringer, af ”de erfaringsramte”, og frisættelsen af massekulturen har ført til manglende anerkendelse af finkultur, af det ophøjede, elitære, der kræver tålmodig tilegnelse af kundskaber. Opgøret med professorvældet på universiteterne har ført til munkemarxisme og siden til multikulturalisme, ideologisk ensidighed og venstreorienteret dominans på uddannelserne. Eksperimenter med stoffer har ført til ukontrollabelt stofmisbrug hos mange og en udbredt alkoholkultur. Opgøret med det etablerede har ført til mistillid til institutioner som kirken, monarkiet, nationen og nationalstaten til fordel for multikulturalisme, åbne grænser, globalisme og EU. ”Vi har fødder, ikke rødder”. Men mennesker lever af traditioner, der giver livet mening og retning.

Imens de gamle 68’ere og deres eftersnakkere venter på et dejligt, frisk opgør med alt det kedelige i vores samfund, kan de nok godt berede sig på en overraskelse af de mere, ja, kedelige – i hvert for dem: Der er et nyt ungdomsoprør på vej, men det kommer fra højre denne gang, fra bevægelser som den Identitære. Og så er det spørgsmålet, om 68’erne stadig vil lune sig ved staldvarmen fra den gamle lejrbålsromantik.

Ps, Søren Krarup fortalte mig engang, at bogen Demokratisme blev udgivet i selveste maj måned det Herrens år 1968. Krarups bedste bog, en af de bedste danske konservative bøger, vel den bedste bog overhovedet fra 1968, i hvert fald det bedste, der kom ud af maj måned for 50 år siden!