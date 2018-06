Dengang, der var rigtige reklamer til, fandtes der en berømt plakat for cigarretten ”Long” prydet af et foto af den berømte popmusikerduo Nina & Frederik og ledsaget af teksten: ”Hvor der er liv, er der Long”.

Unægtelig et noget besynderligt slogan for cigaretter. Der er noget ironisk, måske noget komisk-naivt over den gamle reklame fra en helt anden tid, for 1000 år siden. Nu ved vi jo bedre, og det er vi på bedste demokratisk vis enige om. For cigaretter gør livet kortere, ligesom cigarettens liv selv er kort sammenlignet med cigaren og piben. Men i virkeligheden gemmer der sig et helt andet perspektiv i reklamen, som har at gøre med selve cigarettens væsen.

Cigaretten er forbundet med begæret, derfor hører det til myten, at der ryges efter mad og sex. Cigaretten lover øjeblikkelig tilfredsstillelse af et fysisk behov, selv om den altså er kortvarig.

Skønt cigaretten notorisk er forbundet med kræft og derigennem med sygdom og død, hører den alligevel til begærets, sultens, domæne: Med ligegyldigheden, der nærmer sig trods, over for sundhed og alskens oplysningskampagner, og bliver man afhængig, er det med cigaretten som med døden: Den står fjendtlig over for det sunde liv.

Frederik blev nogle år efter i øvrigt myrdet med to skud i hovedet på sin lystyacht…

Jeg så en cigaretrygende mand til en fest engang og kom til at tænke på salmens ord om en liden askebolig.

Han stod i det mørke hjørne i et sort jakkesæt med hvid skjorte. Lyset i rummet kom fra spotlys i gulvet. Manden var altså oplyst nedefra og op, så især to ting i hans krop trådte frem: Hænderne og ansigtet, der lyste op på den mørke baggrund og fik gullig, ligbleg farve. Manden stirrede tavst hen for sig i festens mylder og larm, og hans blik mødte i få sekunder mit.

Det var smerteligt alene at se på ham. Hans mund var trukket sammen på samme måde, som jeg havde set det på billeder af børn, der var blevet kvalt af røg, og de sure øjne stirrede nervøst frem for sig under brynene, der nærmest var vokset sammen og lignede en flagermus på vej ud i skumringen.

Kroppen var i ro. Kun i den dirrende hånd holdt han en cigaret mellem de lange, knoglede fingre. Røgen sivede langsomt op langs skikkelsen og indhyllede ham i en sky af blålig farve. Skikkelsen balancerede på kanten af lyset, snart inde, snart ude. Lyset fik det til at se ud, som om han ikke havde nogen underkrop. Det var nærmest blot en torso, en spøgelsesagtig silhuet fra en sløret skyggeverden.

Som han stod dér afsondret i hjørnet, var han hele tiden på vej til at glide ind i mørket, hvor han ville forsvinde, ligesom den cigaret han stod og røg. Selv skyggen gik nærmest i ét med denne mand. Det var svært at se, hvor kroppen endte, og den tomme luft begyndte. Grænsen mellem person og omverden syntes forsvundet.

Cigarettens liv er kort, og snart havde han røget den færdig. Da forsvandt han ud af lyskeglens stirrende hvidt. Lige så brat, han var kommet til syne, lige så brat forsvandt han igen. Tilbage blandt festens mange kulørte kjoler, jakker, smykker, pudder og parfumer var kun den grå bunke aske.

Det er cigarettens hemmelige væsen. Sympatien med døden, den store demokrat, der gør alle skæbner lige. Det er musikkens opstand mod demokratiet, havde man nær sagt, den romantiske ånds opstand mod oplysningen. Cigaretten hælder mod fortiden, vender ryggen til fremskridtet. Derfor er cigaretten blevet politisk suspekt.

Cigaretten gløder op et kort øjeblik; den er selve det korte liv.

—

Note: En epifani er et teologisk udtryk for en guddommelig åbenbaring. I en sekulariseret betydning henviser epifani til en pludselig tilsynekomst, en genfortryllelse eller indsigt i ofte hverdagslige sammenhænge. Man har oplevet eller lært noget, der forekommer vigtigt, men præcis hvad, det er, er straks vanskeligere at sige.