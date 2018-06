Kritikere af indvandringen censureres på nettet

Den indvandringskritiske gruppe Generation Identitær har fået lukket deres sider på Facebook. Det gælder ikke kun i Danmark, men over alt i Europa. GI er en ikke-voldelig og ikke-racistisk organisation. I modsætning til den voldelige venstrekstreme Antifa, der frit kan bruge Facebook. I denne uges Weekendavisen kunne man læse, at den voldelige tyrkiske organisation De Grå Ulve også undgår censur.

Med andre ord: Der tages flere og mere drastiske midler i brug for at hæmme kritikken af indvandringen og i videre forstand hæmme udbredelsen af konservative synspunkter. Censuren anvendes af de fleste af de store techgiganter – ikke kun Facebook, men også Google, YouTube og Twitter – hvad enten det sker af egen tilskyndelse eller på foranledning af EU og politikere som Angela Merkel.

Den skotske historiker Niall Ferguson har netop udgivet en bog om netværksdannelse, The Square and the Tower, og han taler i denne meget interessante udsendelse om Facebook og de andre mastodonter, som han kalder internettets svar på campus-radikalismen; lige så venstreorienteret, lige så politisk korrekte, lige så bange for ”mikro-aggressioner”. Disse organisationer arbejder målrettet på, at 2016 – valget af en kandidat som Donald Trump – aldrig vil finde sted igen: Konservative politikere og meningsdannere får det for alvor svært.

Det handler om bortcensurering af selv mainstream-konservatisme og indvandringskritik i en tid, hvor 80 procent af befolkningerne i Vesten får deres viden fra Facebook og Google. Modsvaret ifølge Ferguson: Statslig regulering. Men, som Ferguson siger, når han foreslår det for konservative (= borgerlige), er det som at smide et bundt hvidløg foran et publikum af vampyrer.

Et eksempel, der tales om: Når Facebook konsulterer “eksperter” om, hvem der skal nægtes adgang, bruger de bl.a. Southern Povertys hate list, hvor der figurerer en masse islamkritikere, bl.a. Fergusons kone Hirsi Ali, men ingen islamister.

Eksemplerne på censur er talrige. I Sverige har regeringen stillet sig positiv over for forbud mod at skrive om kriminelle indvandrere, Facebook censurerer indlæg om voldtægt og skyderi, som bl.a. Suzanne Bjerrehuus har oplevet, og en Twitter-ansat har afsløret, hvordan Twitter fjerner nationalt sindede organisationer på nettet.

Den nye censur er mere effektiv, mere omfattende, mere uigennemskuelig og vanskeligere at bekæmpe. Denne type censur kræver stor opmærksomhed. Problemet er nemlig, at man ikke altid ved, at man er blevet censureret. Det er den såkaldte strategi med ”shadow-ban” på nettet.

Censur kan skyldes algoritmerne eller anonyme personers beslutninger. Det medfører, at de opslag, man laver, ikke vises hos FB-vennerne. Ofte ved man det ikke, andre gange kan man have en mistanke, og sjældent bliver det bekræftet. Eller censur forekommer, når f.eks. konservative websites først vises på side 10 i en Google-søgning.

Hvad kan der gøres? Hvis vi alene holder os til tech-giganterne er et politisk indgreb, som Ferguson foreslår, værd at overveje.

Facebook er blevet kaldt et forsamlingshus. Men det er ikke en velvalgt metafor. For Facebook, og det, vi har brug for, er ikke decentrale mødesteder, men et samlet forum, hvor alle typer holdninger brydes. Ægte politisk-demokratisk pluralisme.

Facebook er leverandør af infrastruktur og en særlig type sådan. Problemet med Facebook hænger dermed sammen med bredere politiske ideer om ytringsfrihed, viden og information; omkring 80 procent i Vesten, i hvert fald blandt de yngre, får som sagt deres viden fra Google og Facebook. De udgør dermed en politisk magtbase, tillige monopoliseret.

Andre taler om kreativ destruktion som vejen frem: Der vil naturligt opstå nye muligheder, hvis Facebook går for vidt i deres censur, hedder det. Men Facebook er en gigant med over to milliarder brugere og en evne til at opkøbe alle konkurrenter. Det vil sikkert også ske med MeWe og andre alternative platforme. Så Facebook forsvinder næppe.

Men et andet og vigtigere spørgsmål er det, der må stilles forud for disse gisninger: Er vi overhovedet interesseret i, at Facebook destrueres?

Nej, faktisk ikke. Jeg er selv ikke interesseret i at være på et medie, der har karakter af et ekkokammer. Man bliver både klogere af pluralisme, det er også sjovere og intellektuelt mere interessant med pluralisme og diskussion med dem, man er uenige med. Ikke altid, men det er da en gevinst, man skal have med.

Man kan jo forestille sig, at der ikke kun opstår ét alternativ, men måske 15 platforme, der ikke kommunikerer med hinanden, altså en støjende kakofoni, og så er der risikoen for, at de lukkes ned og opkøbes, hvorefter man har mistet hele sit netværk med ét slag.

Så er der straks fordele ved Facebook som et ”naturligt monopol” i stedet for 15 forskellige platforme. Man kan fint have 15 forskellige banker, men ikke f.eks. 15 forskellige telefontjenester, hvor man kun kan tale med dem, der abonnerer på samme tjeneste. Dét er en af de korrekte analogier her og også grunden til, at AT&T i USA fik naturligt monopolstatus i sin tid.

En mulig løsning er at anerkende Facebook som et naturligt monopol med de privilegier, men også krav og begrænsninger, der følger med.

Vi ser allerede nu, at politikere – katastrofekansleren sydpå som det mest markante eksempel – udliciterer en demokratisk opgave til Facebook, nemlig at censurere bestemte typer indlæg (konservative, højreorienterede, islam- og indvandringskritiske etc.) og dermed begrænse ytringsfriheden. Altså: Et firma, der ikke er folkevalgt, der ikke er politisk legitimt og altså ikke har noget demokratisk mandat, begynder at agere, som om det havde det.

Som filosoffen Frederik Stjernfelt har skrevet i Weekendavisen:

”Den censur, som techgiganterne bedriver, foregår automatisk, uden lov, ret, sag eller dom. Den foregår uden offentlighed, for så vidt som der ikke er åben adgang til firmaernes algoritmer – og afgørelserne kan ikke appelleres. Reelt et kæmpe tilbageskridt for ytringsfriheden. En kerne i alle disse problemer er, at techgiganterne for længst er monopolvirksomheder. Facebook har omkring 70 procent af social-medie-trafikken, Google 90 procent af søgetrafikken, Amazon er verdens største detailhandel. Det betyder, at man ikke længere er konkurrerende »medier« – man er reelt leverandør af infrastruktur.”

Jeg tror, at piben får en anden lyd hos borgerlige, når de finder ud af, hvor begrænset deres politiske magt bliver, så snart techgiganterne, der ikke bare er venstreorienterede, men radikalt venstreorienterede, får magt, som de har agt. For det vil, uden regulering, sandsynligvis ske.