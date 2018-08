Anmeldte voldtægter og voldsforbrydelser er på det højeste niveau nogensinde

I løbet af sommeren kom de nye tal for anmeldte voldtægter fra Danmarks Statistik. Det viser det højeste antal nogensinde målt af Dst:

Forklaringer er der masser af: Nye registreringsmåder, større villighed til at anmelde osv. Men disse forklaringer forklarer hverken, hvorfor tallet bliver ved med at stige, eller hvor stor en andel, der ikke er reelle voldtægter, hvis man kan sige det. Forklaringerne ligner bortforklaringer. Så lad os i stedet dvæle ved nogle af sommerens voldtægts- og krænkelsessager, der efterhånden er så hyppige, at de ofte forvises til notitser i lokalaviser. Vi begrænser os til et udpluk alene for den seneste måned:

I Viborg er en 7-årig pige udsat for grov krænkelse i en svømmehal, i Kalundborg advarer politiet mod mænd, der kontaktede 13-årige piger med seksuelle spørgsmål, i Herning er fire mænd tiltalte for at bedøve og voldtage en teenager, på Djursland er to mænd anholdte for et uhyrligt overgreb på en ung kvinde, i Lystrup er en kun 6-årig pige seksuelt krænket, ved et fodboldstævne i Hjørring er en 14-årig og en 17-årig blevet voldtaget, i Ribe er en mand sigtet for en grov krænkelse af en 14-årig pige, i Aarhus er en mand sigtet for voldtægt, og i Nordsjælland er en 14-årig pige overfaldet af seks drenge.

Så orker jeg ikke at bringe flere sager frem. Det er så bestialsk, afstumpet og brutalt. Så mange liv er ødelagte. Og overgrebene gælder altså også purunge piger. Sagerne toppes af den igangværende proces i en række nordsjællandske byer, hvor der i en længere periode har fundet gruppevoldtægter sted af mindreårige piger. En skummel sag, der minder om Rotherham-sagen i England, hvor over 1000 unge piger blev massevoldtaget af pakistanske mænd.

Som man kan læse i de forskellige sager, er der stort set altid tale om gerningsmænd med udenlandsk baggrund. Og det bringer mig til den undersøgelse, som BT offentliggjorde på basis af deres egen optælling: 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter begås af indvandrere eller efterkommere.

Her har kritikere anført, at det ikke drejer sig om ret mange sager. Det er korrekt. Men det handler ikke primært om antal, men om andel. Årsagen? Der er sandsynligvis et enormt mørketal. Voldtægter er notorisk vanskelige at bringe frem, efterforske og føre til dom. Så regn med et højere antal. Men præcist hvor mange er umuligt at sige noget om. Til gengæld kender vi nogenlunde præcist andelen af overgrebene, der begås af indvandrere og efterkommere.

Overgreb mod kvinder er ikke den eneste konsekvens af masseindvandringen. Vold og terror og almindelig polarisering og mistillid følger også med. Multikulturalisme er som acetone: Det opløser den lim, der holder samfund sammen. Det er desuden letantændeligt. Så eksperimentér ikke med det stads. Som den hollandske udenrigsminister kom til at udtale i sommeren: Etniske grupper formår ikke at leve fredeligt sammen.

Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er faktisk også det højeste nogensinde målt (igen med tilgængelige tal fra Dst’s statistikbank):

Vi var ikke mange dage inde i sommeren, før vi blev mindet om den nye virkelighed af importerede kriminalitetsformer. Alene på én dag i juni måned kunne man læse om grov chikane mod glade studenter, bilkapring og stenkast, nu ikke kun mod biler, men også mod tog. Og dagen inden kunne man læse om en 13-årig pige, der blev bestjålet i Slagelse, imens hun luftede sine hunde.

Jeg minder om, at der i de fleste af disse sager ikke er faldet dom endnu, og jeg opfordrer gerne til en diskussion af tallene, men jeg henstiller til, at der diskuteres på en ordentlig måde.