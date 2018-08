Dette bliver det sidste blogindlæg fra min hånd, inden Berlingskes blogsite lukker. Det har været en fornøjelse, og jeg vil gerne takke alle læsere og kommentatorer, høj som lav, eftersnakkere og modsnakkere, krakilere og diplomater! Jeg skriver videre på Berlingskes debat, men det bliver jo så uden den rasende udveksling.

Som en sidste gestus vil jeg i mit indlæg tale om intet mindre end – mig selv! Det skal handle om min kommende bog Gensyn med fremtiden. Et essay om den nye verdensorden, der udkommer den 24. september. Bogen kan forudbestilles nu.

Der udgives for tiden mange bøger om den nye verdensorden. Herhjemme kan aktuelt nævnes Per Stig Møllers De fire isbjerge og Anna Libaks Forstå populismen! Hvor adskiller min bog sig fra andre bøger om samme emne?

Min bog er ikke skrevet ud fra et liberalt, men konservativt perspektiv. Deskriptivt såvel som normativt. Jeg beskriver ikke bare verden, men giver mine egne bud på, hvordan verden bør se ud.

”Begynd altid med antitesen”, som et af mine forbilleder, den venstreintellektuelle semiotiker Roland Barthes sagde. Den vedtagne tese er den liberale. Min antitese er den konservative. Lad mig nævne tre punkter i en lidt abstrakt og koncentreret form; men det er et emne, jeg har skrevet en del om, så jeg håber, læseren selv kan udfylde de tomme pladser:

For det første: Vesten har mistet magt, og andre civilisationer er blevet stærkere ved at følge deres egen, illiberale kurs (Kina, Rusland, Tyrkiet, Indien osv.). Men hvor liberale fordømmer denne kurs, anser jeg den for berettiget.

For det andet: Vesten er i krise. Men hvor liberale ser Brexit, Trump og højrepopulismen som årsager til krisen, ser jeg dem som virkninger af den – og som positive svar på den.

For det tredje: Verden er i opbrud og forekommer truende og forvirrende. Men hvor liberale ser verden som ordnet i form af de universelle liberale værdier, ikke-vestlige civilisationer før eller siden vil tilpasse sig, ser jeg verden som ordnet i form af de kulturer, der forbliver partikulære. Verden er et plurivers, ikke et univers. Men dog i bund og grund en orden.

Det var tesen og antitesen. Her kommer så min syntese, sådan som jeg dialektisk formulerer den i min bog:

Angående det første: Ikke alle værdier er lige berettigede. Den indsigt kalder både på kritik af diktaturer uden legitimitet, men også på en kritik af aktivistisk udenrigspolitik, der med magt vil påføre andre vores værdier.

Angående det andet: Ikke alt i Brexit, Trump og højrepopulismen er positivt. Den indsigt kalder både på en kritik af undermineringen af retsstaten og oplysningen, men også på en kritik af undermineringen af national suverænitet, kulturel homogenitet og kristendom.

Angående det tredje: Ikke alle liberale værdier er forbeholdt Vesten. Den indsigt kalder både på en kritik af den radikale relativisme, men også på en kritik af troen på historiens afslutning.

Det var kritikken. Men minus gange minus giver som bekendt plus. Hvad er så plusordene i min bog?

Det er ord som magtbalance i udenrigspolitik, national sammenhængskraft i indenrigspolitik og en pluralistisk verdensforståelse.

Selv om min bog rummer en syntese, er den stadig meget forskellig fra de bøger, der udkommer i disse år, og fra de herskende synspunkter i offentligheden, helt generelt. Lad mig give et aktuelt eksempel. Den amerikanske senator John McCain er netop død. Troede man, at der ikke fandtes flere liberale aktivister i udenrigspolitik, og at min bog bliver en form for skyggeboksning, fik man her anskuelsesundervisning.

For i stort set alle aviser og nævneværdige sammenhænge, som bl.a. hos vores egen udenrigsminister, blev McCain hyldet som den bedste præsident, USA aldrig fik. Verden ville ganske enkelt have været et bedre sted, hvis McCain var blevet præsident i stedet for Trump. Hed det.

McCain var uden tvivl et fint menneske og endda krigshelt. Men jeg er helt uenig i helgenkåringen. Min hårde kritik: McCain ville uden tvivl gøre verden til et farligere sted med mere udenrigspolitisk aktivisme. Se bare det nedenstående kort over de områder, der skulle bekriges ifølge McCain. McCain troede også på, at man kunne omforme fremmede kulturer med magt. Det var det glade vanvid. McCain var på den måde farligt typisk: Han anede simpelt hen ikke noget om verden.

Skulle jeg fremføre en mild kritik af McCain-lovprisningen, lyder den sådan: Enkeltpersoner betyder ikke det store, personfikseringen er sentimental. For den dybe stat styrer – desværre med liberalisme. Det liberale establishment har siden Murens fald domineret de amerikanske præsidenter, som kun har haft relativt lille manøvrerum. Det samme fænomen kender vi herhjemme: Der udgår en enorm, usynlig magt fra embedsmandsværket. Tænk på, hvordan menneskerettighedsdiskursen har erstattet den konservative statsræson.

Washingtons udenrigspolitiske establishment er totalt domineret af det, der på engelsk kaldes liberal hegemony. Lidt rum har præsidenter godt nok, det er jo derfor, jeg mener, Trump er bedre for verdensfreden, end en McCain ville have været. Nordkorea-aftalen er et godt eksempel, en aftale, der ifølge bl.a. Peter Viggo Jacobsen var langt mere betydningsfuld end noget, Obama nogensinde fik lavet (og Obama fik jo Fredsprisen af en sentimental, vestlig offentlighed, der igen overvurderede enkeltpersoners betydning).

Men man kan selvfølgelig med god grund frygte, at også Trump er ved at blive ædt op af det liberale system. For i vores tid bevirker den omfattende statsadministration, at individet ikke har nogen særlig betydning. Hvad det derimod handler om er at erstatte det liberale system med et konservativt.

Deri min beskedne indsats i min bog og igennem årene her på bloggen.

Tak for denne gang!